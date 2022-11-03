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Общество

Россиянам рассказали, как выбрать переносную зарядку

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко перечислил агентству «Прайм» моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке пауэрбанка, чтобы остаться довольным.

В первую очередь, нужно рассчитать объем портативного аккумулятора, обычно он указывается в миллиампер-часах — мА·ч. «От этого параметра будет зависеть размер устройства и то, сколько раз вы сможете зарядить смартфон или другой гаджет. Важно понимать, что реальный объем аккумулятора будет всегда меньше заявленного, особенно не у премиальных моделей. Это просто законы физики: часть энергии будет расходоваться на другие цели, в частности, на преобразование напряжения. Например, при объеме в 10 000 мА·ч реальный объем может составить 7000-8000 мА·ч.», — отметили в Роскачестве.

Для смартфона подойдет компактная модель до 10 000 мА·ч. Такой аккумулятор будет небольшим, легким (150-200 г), и его хватит на одну-две подзарядки, в зависимости от модели смартфона. Однако для планшетов и тем более ноутбуков они не подойдут: тут уже нужна модель объемом 10 000-20 000 мА·ч. Объем свыше 20 000 — это уже вариант для ноутбуков.

В пауэрбанке обычно есть разъемы USB Type-С, USB Type-A, Micro-USB. Micro-USB и USB Type-С нужны, чтобы подзаряжать сам пауэрбанк. «Самое важное, что нужно проверить перед покупкой, — это совпадает ли разъем с типом разъема на вашем смартфоне», — отметили эксперты.

Выходная сила тока — это тот параметр, который определяет скорость зарядки от пауэрбанка.

Если говорить о дополнительных возможностях, то лучше приобретать гаджеты с защитой от влаги и пыли, с индикатором (когда устройство отображает оставшийся уровень заряда на небольшом встроенном дисплее). Бывают модели с солнечной панелью и фонариком.

Сергей Кузьменко отметил, что пауэрбанки стоит покупать в проверенных торговых сетях или фирменных магазинах брендов. Это минимизирует риски нарваться на подделку. Обычно производители подделок используют чей-то бренд, и отличия между оригиналом и репликой могут сразу бросаться в глаза: плохая спайка, дефекты кнопок, внутри — плохая батарея, емкость которой не соответствует заявленной. На упаковке могут быть брак и дефекты, а общее качество типографии на низком уровне.

«Не ведитесь на низкую цену: продавцы на рынках и в переходах могут заказывать китайские подделки, а потом здесь продавать их под видом оригиналов. И хотя никакой аккумулятор не гарантирует 100-процентной надежности, лучше не рисковать и выбирать проверенные товары у проверенных продавцов», - подытожил он.

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