Россиянам рассказали, как выбрать переносную зарядку

07:50, 03 ноября 2022, ПАИ

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко перечислил агентству «Прайм» моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке пауэрбанка, чтобы остаться довольным.

В первую очередь, нужно рассчитать объем портативного аккумулятора, обычно он указывается в миллиампер-часах — мА·ч. «От этого параметра будет зависеть размер устройства и то, сколько раз вы сможете зарядить смартфон или другой гаджет. Важно понимать, что реальный объем аккумулятора будет всегда меньше заявленного, особенно не у премиальных моделей. Это просто законы физики: часть энергии будет расходоваться на другие цели, в частности, на преобразование напряжения. Например, при объеме в 10 000 мА·ч реальный объем может составить 7000-8000 мА·ч.», — отметили в Роскачестве.

Для смартфона подойдет компактная модель до 10 000 мА·ч. Такой аккумулятор будет небольшим, легким (150-200 г), и его хватит на одну-две подзарядки, в зависимости от модели смартфона. Однако для планшетов и тем более ноутбуков они не подойдут: тут уже нужна модель объемом 10 000-20 000 мА·ч. Объем свыше 20 000 — это уже вариант для ноутбуков.

В пауэрбанке обычно есть разъемы USB Type-С, USB Type-A, Micro-USB. Micro-USB и USB Type-С нужны, чтобы подзаряжать сам пауэрбанк. «Самое важное, что нужно проверить перед покупкой, — это совпадает ли разъем с типом разъема на вашем смартфоне», — отметили эксперты.

Выходная сила тока — это тот параметр, который определяет скорость зарядки от пауэрбанка.

Если говорить о дополнительных возможностях, то лучше приобретать гаджеты с защитой от влаги и пыли, с индикатором (когда устройство отображает оставшийся уровень заряда на небольшом встроенном дисплее). Бывают модели с солнечной панелью и фонариком.

Сергей Кузьменко отметил, что пауэрбанки стоит покупать в проверенных торговых сетях или фирменных магазинах брендов. Это минимизирует риски нарваться на подделку. Обычно производители подделок используют чей-то бренд, и отличия между оригиналом и репликой могут сразу бросаться в глаза: плохая спайка, дефекты кнопок, внутри — плохая батарея, емкость которой не соответствует заявленной. На упаковке могут быть брак и дефекты, а общее качество типографии на низком уровне.

«Не ведитесь на низкую цену: продавцы на рынках и в переходах могут заказывать китайские подделки, а потом здесь продавать их под видом оригиналов. И хотя никакой аккумулятор не гарантирует 100-процентной надежности, лучше не рисковать и выбирать проверенные товары у проверенных продавцов», - подытожил он.