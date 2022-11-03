Минтруд разработал новый законопроект о рынке труда

08:52, 03 ноября 2022, ПАИ

Минтруд разработал и направил на согласование экспертам рабочую версию законопроекта «О занятости населения». Об этом РБК рассказали несколько собеседников, знакомых с текстом документа. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2024 года и будет отвечать современным условиям рынка труда. Концепцию законопроекта ведомство представляло еще в феврале.

Новые нормы еще обсуждаются с представителями экспертных сообществ в рабочем порядке, сообщили РБК в Минтруде. Хотя проект находится в высокой степени готовности, говорить о конкретных параметрах преждевременно. На общественное обсуждение документ будет вынесен до конца 2022 года, рассчитывают в ведомстве.

Законопроект соответствует заложенным в концепции направлениям, однако во многом дублирует действующие положения законодательства, говорят собеседники. К основным новшествам документа они отнесли следующие.

Главным документом при оказании помощи гражданам в трудоустройстве станет индивидуальный план содействия занятости, который формирует служба занятости по итогам профилирования (оно, в свою очередь, учитывает его сферу деятельности, пол, возраст, жизненные обстоятельства). Его формирование будет основанием для начисления пособия по безработице, а неисполнение гражданином мероприятий плана — поводом для прекращения выплат. Согласно действующему порядку регистрации безработных, этот документ не является обязательной частью процедуры и назначение пособия от него не зависит.

Также законопроект дает право индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым быть зарегистрированными в службах занятости и получать пособие при условии, что ИП ликвидирован, а статус самозанятого прекращен. Минтруд введет особый расчет пособия для этих категорий граждан: если в течение года до начала безработицы они совмещали ИП или самозанятость с трудовыми отношениями, которые длились не менее 26 недель, пособие рассчитают по величине среднего заработка в найме. В случае если россияне имели ИП и статус самозанятого более года, не состояли в трудовых отношениях и не имеют долгов по налогам, пособие установят в размере средней величины налоговых отчислений. А если гражданин удовлетворяет обоим критериям (состоял в трудовых отношениях и был ИП больше года), то он сможет выбирать порядок расчета самостоятельно — но размер пособия все равно не превысит установленный государством максимум. В остальных случаях ИП и самозанятые смогут получать лишь минимальный размер пособия.

Отдельная статья законопроекта посвящена борьбе с неконвенциональной (теневой) занятостью. Законопроект закрепляет право правительства утверждать план по борьбе с теневым наймом, а межведомственных комиссий регионов — координировать выполнение его мероприятий на местах. Предполагается, что власти будут вести общедоступный реестр работодателей, у которых выявили случаи неконвенциональной занятости.

Предусматривает законопроект и формирование некоммерческой организации, которая объединит представителей государства и платформ, — Совет цифровых платформ занятости. Он будет рассматривать жалобы занятых, разрабатывать стандарты качества услуг и мониторить ценовую ситуацию на этом рынке.

Несмотря на санкционное давление и отток части трудовых ресурсов из России, законопроект включает в себя статью о международном сотрудничестве в сфере занятости, отмечают собеседники. В частности, в нем говорится, что такое сотрудничество будет осуществляться на основе расширения возможностей граждан России для доступа на рынки труда иностранных государств.