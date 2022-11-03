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Общество

Погода без существенных осадков ожидается сегодня в Пскове

Облачная, ночью с прояснениями погода ожидается в Псковской области 3 ноября. Днём местами небольшой дождь, ночью без существенных осадков, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Температура днём составит от +4 до +9 градусов, минимальная ночью - от +0 до +5 градусов. Будет дуть ветер восточных направлений, слабый.

В Пскове без существенных осадков, температура днём - от +7 до +9, ночью - от +2 до +4.

В Великих Луках днём ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до 6-8 градусов, ночью без существенных осадков, температура - от +2 до +4.

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