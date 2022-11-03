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Культура

В Плюсском районе заканчивают подготовку фасадов в церкви Входа Господня в Иерусалим

Фото: АНО «Возрождение»

В Плюсском районе в церкви Входа Господня в Иерусалим (конец XIX — начало ХХ в.) реставраторы по заказу АНО «Возрождение» заканчивают подготовку фасадов к покраске, сообщается в Telegram-канале организации.

На данный момент полностью завершена вычинка разрушенного кирпича, выполнены штукатурные работы на фасадной части, верхняя часть здания уже покрашена. Отмечается, что в зимний период церковь будет отапливаться с помощью печей. Это, в том числе, позволит просушить после ремонта стены.

Фото: АНО «Возрождение»

Внутри храма начали восстановление печей, с этой целью устанавливаются специально изготовленные металлические бандажи.

Церковь в селе Посолодино посвящена памяти императора Александра III. Известна тем, что построена на территории бывшего пещерного Посолотина монастыря, который впервые в летописи упоминается в XVI веке. Храм в Посолодино действовал до конца 1930-х годов. В 1938 году был разорён, священники репрессированы.

Фото: АНО «Возрождение»

Ремонтно-реставрационные работы будут закончены в 2022 году.

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