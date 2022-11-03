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Общество

Каждая четвертая фирма в Пскове проводит вакцинацию от гриппа

Вакцинацию от гриппа для своих сотрудников проводят 42% компаний Пскова. Бизнес таким способом хочет обезопасить себя от эпидемии среди сотрудников, псковичи при этом прививаться не торопятся, сообщает сервис SuperJob.

Другие способы противостоять инфекции применяются гораздо реже. Так, 8% работодателей перевели персонал на удаленку. Еще 8% используют маски и антисептики для рук. В 6% компаний закупили витамины, в 5% — выполняют все рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора, по 3% сообщили, что проводят санитарную обработку помещений, предлагают работникам носить перчатки и занимаются профилактикой. Отправляют заболевших домой, проветривают помещения, занимаются пропагандой здорового образа жизни, измеряют температуру, организуют занятия спортом, а также используют противовирусные препараты и народные средства по 1% организаций. В каждой четвертой компании (24%) против гриппа не принимают никаких мер.

Вакцинацию от гриппа работодатели сегодня проводят реже, чем год назад, в разгар пандемии ковида, однако чаще, чем в 2009-2016 годах. В целом использование многих мер профилактики за год сократилось, тогда как число работодателей, которые ничего не предпринимают против распространения гриппа в коллективе, наоборот, увеличилось и достигло доковидного уровня.

В том, что прививку от гриппа нужно делать ежегодно, сегодня убежден каждый четвертый горожанин (26%), а против выступает каждый второй (52%). Мужчины являются сторонниками вакцинации чаще женщин (29% против 23%), а опрошенные старше 45 лет — чаще респондентов до 34 (29% против 22%).

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