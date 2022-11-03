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Общество

Более 60 тонн клюквы экспортировали из Псковской области в Литву

66 тонн клюквы экспортировали из Псковской области в Литву в сентябре-октябре 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Пять партий клюквы собрали на территории Псковской области. Специалисты оформили фитосанитарные сертификаты в полном соответствии с требованиями страны-импортёра и отправили ягоды в Литву.

За аналогичный период 2021 года с территории Псковской области было экспортировано 56 тонн клюквы в Литву и Эстонию.

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