Более 60 тонн клюквы экспортировали из Псковской области в Литву

10:03, 03 ноября 2022, ПАИ

66 тонн клюквы экспортировали из Псковской области в Литву в сентябре-октябре 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Пять партий клюквы собрали на территории Псковской области. Специалисты оформили фитосанитарные сертификаты в полном соответствии с требованиями страны-импортёра и отправили ягоды в Литву.

За аналогичный период 2021 года с территории Псковской области было экспортировано 56 тонн клюквы в Литву и Эстонию.