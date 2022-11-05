В Сбере можно с выгодой застраховать здоровье в Зелёный день

12:47, 03 ноября 2022, ПАИ

Застраховать здоровье с выгодой можно 11 и 12 ноября в дочерней компании Сбера СберСтрахование. Такие условия действуют в Зелёный день — акция проводится раз в году и славится своими выгодными предложениями. Помимо этого, клиенты, купившие страховку в Зелёный день, смогут поучаствовать в розыгрыше ценных призов от компании.

Программа «Сбереги себя» пригодится при госпитализации по самым разным заболеваниям, включая COVID-19. В неё входят очные и онлайн-консультации врачей, 120 лабораторных исследований, в том числе тест на ковид. В программу включены сервисы «Медицинский навигатор» (поможет подобрать клинику и записаться на приём к врачу) и «Лекарственный навигатор» (поможет подобрать необходимые препараты).

«Фармстрахование» компенсирует от 5 до 90% средств, потраченных на покупку лекарств, которые назначил врач. В полис можно включить до 6 человек.

Подробнее о страховой защите здоровья — на сайте Сбербанка и в приложении СберБанк Онлайн.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.