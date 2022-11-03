Студент Великолукской сельхозакадемии стал лауреатом престижной премии

12:39, 03 ноября 2022, ПАИ

Ассоциация «Росспецмаш», учредитель национальной премии имени А. А. Ежевского, объявила имена победителей ежегодного конкурса среди молодых конструкторов в сфере сельхозмашиностроения, который ежегодно проходит при поддержке Минпромторга России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области, в списке лауреатов конкурса - студент III курса Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Павел Азарченко. Он представил проект «Разработка термоэлектрического генератора для комбайна АCROS 585». Научный руководитель лауреата – кандидат технических наук, доцент, председатель Совета молодых ученых и специалистов Николай Максимов.

Всего лауреатами премии стали 12 студентов, представляющих вузы из Кабардино-Балкарской Республики, Республики Башкортостан, Алтайского края, Краснодарского края, Псковской, Свердловской, Челябинской, Кировской, Пензенской и Вологодской областей.

Конкурсные работы охватывают широкий спектр актуальных для сельхозмашиностроения направлений, в частности, проектирование комплектующих и узлов для сельхозтехники, автоматизация сельхозпроизводства, разработка почвообрабатывающих агрегатов, машин для садоводства, внесения удобрений, посевной техники и др.

Победителей определила конкурсная комиссия, состоящая из руководителей ведущих российских заводов по производству сельхозтехники, Ассоциации «Росспецмаш», ФГУП НАМИ, представителей Минпромторга России, Ассоциации испытателей сельскохозяйственной техники и технологий, специализированных СМИ.

Директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова поздравляет всех лауреатов премии с этой важной для их дальнейшего профессионального развития победой. По ее словам, представленные проекты свидетельствуют о том, что студенты не просто занимаются разработкой техники и механизмов, а следят за трендами в сельхозмашиностроении, чтобы продукт их труда соответствовал запросам рынка.

Торжественное награждение лауреатов пройдет в 2022 году в Ростове-на-Дону на территории одного из ведущих российских и мировых производителей сельхозтехники – компании Ростсельмаш, которая является стратегическим партнером премии в текущем году. Победители конкурса подробно познакомятся с производственными площадками предприятия, пообщаются с сотрудниками конструкторского бюро, увидят реализованные масштабные инвестиционные проекты.