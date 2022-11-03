Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студент Великолукской сельхозакадемии стал лауреатом престижной премии

Ассоциация «Росспецмаш», учредитель национальной премии имени А. А. Ежевского, объявила имена победителей ежегодного конкурса среди молодых конструкторов в сфере сельхозмашиностроения, который ежегодно проходит при поддержке Минпромторга России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области, в списке лауреатов конкурса  -  студент III курса Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Павел Азарченко. Он представил проект «Разработка термоэлектрического генератора для комбайна АCROS 585». Научный руководитель лауреата – кандидат технических наук, доцент, председатель Совета молодых ученых и специалистов Николай Максимов.

Всего лауреатами премии стали 12 студентов, представляющих вузы из Кабардино-Балкарской Республики, Республики Башкортостан, Алтайского края, Краснодарского края, Псковской, Свердловской, Челябинской, Кировской, Пензенской и Вологодской областей.

Конкурсные работы охватывают широкий спектр актуальных для сельхозмашиностроения направлений, в частности, проектирование комплектующих и узлов для сельхозтехники, автоматизация сельхозпроизводства, разработка почвообрабатывающих агрегатов, машин для садоводства, внесения удобрений, посевной техники и др.

Победителей определила конкурсная комиссия, состоящая из руководителей ведущих российских заводов по производству сельхозтехники, Ассоциации «Росспецмаш», ФГУП НАМИ, представителей Минпромторга России, Ассоциации испытателей сельскохозяйственной техники и технологий, специализированных СМИ.

Директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова поздравляет всех лауреатов премии с этой важной для их дальнейшего профессионального развития победой. По ее словам, представленные проекты свидетельствуют о том, что студенты не просто занимаются разработкой техники и механизмов, а следят за трендами в сельхозмашиностроении, чтобы продукт их труда соответствовал запросам рынка.

Торжественное награждение лауреатов пройдет в 2022 году в Ростове-на-Дону на территории одного из ведущих российских и мировых производителей сельхозтехники – компании Ростсельмаш, которая является стратегическим партнером премии в текущем году. Победители конкурса подробно познакомятся с производственными площадками предприятия, пообщаются с сотрудниками конструкторского бюро, увидят реализованные масштабные инвестиционные проекты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

03 ноября 2022

Кристина Лунёва: Молодёжи важно помнить историю своего родного края
03 ноября 2022

Борис Елкин откроет новую страницу истории города – Александр Гончаренко
03 ноября 2022

В Совфеде наградили подростка из Псковской области за спасение детей
03 ноября 2022

До +7 градусов ожидается в Псковской области 4 ноября

03 ноября 2022

В Пскове стартовала международная акция «Большой этнографический диктант»
03 ноября 2022

Борис Елкин назвал свою главную задачу на посту главы Пскова
03 ноября 2022

Более 150 мероприятий ко Дню народного единства пройдет в Псковской области
03 ноября 2022

ЕР в День народного единства передаст подарки семьям мобилизованных по всей стране

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...