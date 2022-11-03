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Политика

Борис Елкин откроет новую страницу истории города – Александр Гончаренко

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Избрание нового главы Пскова прокомментировал председатель Псковской городской Думы 7-го созыва Александр Гончаренко. По его словам, сессия «вошла в историю Пскова», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Фактически через 15 лет принято решение об изменении схемы управления Пскова. Депутаты серьёзно отнеслись к этому процессу, и всё прошло организованно, в установленные сроки. Сегодня мы подвели черту под этим процессом, практически единогласно избрав Бориса Елкина», - сказал Александр Гончаренко.

Председатель Псковской гордумы отметил, что избранному главе предстоит «открыть новую страницу истории города». «Он опытный человек, и депутаты ему доверяют. Дума, в свою очередь, будет принимать активное участие в совместной работе с главой Пскова», - подытожил Александр Гончаренко.

Ранее сообщалось, что Борис Елкин избран главой города Пскова. Комментируя это политическое событие, он назвал свою главную задачу на новом посту.

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