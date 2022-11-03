Фестиваль «Золотая маска» проходит в Петербурге при поддержке Сбера

13:16, 03 ноября 2022, ПАИ

Гастроли фестиваля «Золотая маска» принимают театры Санкт-Петербурга с 2 по 27 ноября, сообщает piter.tv. На этот раз зрителю представят современный балет, драматические постановки и аудиальный перформанс в исполнении трупп ведущих российских театров и экспериментальных площадок. Генеральным партнером проекта выступает Сбер.

«Нам кажется, что классический репертуар в Петербурге есть. А современная хореография – это большая редкость. И такой балет, который создан и есть в театре Станиславского и Немировича-Данченко, – это большая-большая редкость, жемчужина в короне того, что существует сегодня в современном балете. Это нужно сохранять и поддерживать, развивать, холить и лелеять», - сказала генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.

Отметим, что Сбер ежегодно оказывает поддержку ведущим российским театрам, музеям, а также принимает участие в создании культурных продуктов и реставрации исторических памятников.

«Несмотря на внешние обстоятельства, люди получают в театре большой спектр эмоций, и замечательные режиссеры, которые ежегодно показывают нам свои новые подходы, новые творческие мысли, – все это еще больше привлекает людей», - подчеркнула директор управления маркетинга и коммуникаций Северо-Западного банка СберБанка Марина Андреева.

Фестиваль «Золотая маска» проходит в Санкт-Петербурге в 12-й раз.