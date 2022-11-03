Более 300 млн рублей направили на соцвыплаты жителям Псковской области

14:01, 03 ноября 2022, ПАИ

310,21 млн рублей направлено в органы соцзащиты городов и районов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по социальной защите.

Деньги выделены для финансирования по следующим выплатам:

1. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет.

2. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка.

3. Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей.

4. Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.

«В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан. Просьба проявить понимание и терпение», — говорится в сообщении.