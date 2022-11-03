Более двух тысяч обращений псковичей обработал ЦУР в октябре

13:39, 03 ноября 2022, ПАИ

2 611 обращений обработали сотрудники Центра управления регионом с помощью системы «Инцидент Менеджмент» за прошедший месяц. Причем 23,4 % от общего числа сообщений составляют вопросы о ремонте дорог, сообщили Псковскому агентству информации в ЦУР Псковской области.

Также жители региона интересовались благоустройством – 13,2 %, на третьей строчке оказались вопросы социального обслуживания и защиты – 10 %. Чуть меньше – 9,2 % – у здравоохранения. Замыкает пятёрку лидеров тема мобилизации – 8,9 %.

Чтобы в ЦУР Псковской области увидели сообщение и передали в профильное ведомство, необходимо оставить его на стене или в комментариях псковских пабликов или в посте на личной странице. Также можно обратиться к органам власти через приложение «Госуслуги.Решаем вместе» (на iOs и Android) или с помощью чат-ботов обратной связи «Псков.Официально». «Чтобы решение проблемы было оперативным и эффективным, опишите её подробно, приложите фото или видео, оставьте свои контакты для связи», - рекомендовали в Центре управления регионом.