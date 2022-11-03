7 из 10 псковичей не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже

13:31, 03 ноября 2022, ПАИ

Жители Пскова все реже верят в честное снижение цен в «черную пятницу». Делать покупки на сезонной ноябрьской распродаже собирается каждый десятый, планируемый средний чек — 9 тысяч рублей, сообщает сервис SuperJob.

Большинство псковичей считают «черную пятницу» обманом: в том, что цены на товары в эти дни не снижаются, убеждены 2 из 3 респондентов: «Просто перерисовывают ценники». Мнение, что на традиционной ноябрьской распродаже можно купить что-то дешевле, чем обычно, разделяют лишь 15% опрошенных. Молодежь до 24 лет доверяет организаторам «черной пятницы» чаще, чем старшее поколение (30% против 14% соответственно), а респонденты с доходом менее 30 тыс. руб. — чаще тех, кто зарабатывает свыше 50 тыс. руб. в месяц (23% против 10%).



7 из 10 псковичей (72%) не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже. Что-то приобрести намерен только каждый десятый. Чаще всего респонденты собираются купить что-либо из одежды или бытовой техники. В топ-5 наиболее популярных покупок на сезонной распродаже также гаджеты и косметика, обувь, товары для дома и детей.

