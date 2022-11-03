Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

7 из 10 псковичей не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже

Жители Пскова все реже верят в честное снижение цен в «черную пятницу». Делать покупки на сезонной ноябрьской распродаже собирается каждый десятый, планируемый средний чек — 9 тысяч рублей, сообщает сервис SuperJob. 

Большинство псковичей считают «черную пятницу» обманом: в том, что цены на товары в эти дни не снижаются, убеждены 2 из 3 респондентов: «Просто перерисовывают ценники». Мнение, что на традиционной ноябрьской распродаже можно купить что-то дешевле, чем обычно, разделяют лишь 15% опрошенных. Молодежь до 24 лет доверяет организаторам «черной пятницы» чаще, чем старшее поколение (30% против 14% соответственно), а респонденты с доходом менее 30 тыс. руб. — чаще тех, кто зарабатывает свыше 50 тыс. руб. в месяц (23% против 10%).

7 из 10 псковичей (72%) не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже. Что-то приобрести намерен только каждый десятый. Чаще всего респонденты собираются купить что-либо из одежды или бытовой техники. В топ-5 наиболее популярных покупок на сезонной распродаже также гаджеты и косметика, обувь, товары для дома и детей.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

03 ноября 2022

Кристина Лунёва: Молодёжи важно помнить историю своего родного края
03 ноября 2022

Борис Елкин откроет новую страницу истории города – Александр Гончаренко
03 ноября 2022

В Совфеде наградили подростка из Псковской области за спасение детей
03 ноября 2022

До +7 градусов ожидается в Псковской области 4 ноября

03 ноября 2022

В Пскове стартовала международная акция «Большой этнографический диктант»
03 ноября 2022

Борис Елкин назвал свою главную задачу на посту главы Пскова
03 ноября 2022

Более 150 мероприятий ко Дню народного единства пройдет в Псковской области
03 ноября 2022

ЕР в День народного единства передаст подарки семьям мобилизованных по всей стране

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...