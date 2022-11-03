Около 80% россиян доверяют Путину - опрос

13:51, 03 ноября 2022, ПАИ

80,1% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, а 76,5% одобряют его работу. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, 80,1 % россиян выразили своё непосредственное доверие президенту РФ Владимиру Путину, с ними не согласились 16,6 % опрошенных. Деятельность президента одобряют 76,5 % граждан, не одобряют - 15 % респондентов, передает РИА Новости.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 24 по 30 октября этого года среди россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1 %.