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Культура

Псковский спектакль «Морфий» получил семь номинаций на премию «Золотая маска»

Спектакль «Морфий» Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина претендует на победу в семи номинациях российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Первая номинация «Спектакль большой формы» - в целом за постановку, актёр Александр Овчаренко - за роль доктора, Наталья Петрова - за роль Анны Николаевны, Камиль Хардин - за роль Полякова, Антон Фёдоров - за работу художника, Антон Федоров и Александр Стройло - за работу художников по костюмам, Игорь Фомин - за работу художника по свету.

Премьера спектакля по мотивам рассказов Михаила Булгакова состоялась 12 мая. В спектакле соединились цикл «Записки юного врача» и  примыкающий к нему рассказ «Морфий». Оба героя – молодые врачи, вчерашние студенты, приезжают в глухую деревню лечить больных. Зритель увидит два альтернативных варианта развития одной истории.

Псковичи смогут увидеть «Морфий» 24 и 25 ноября. Билеты здесь.

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