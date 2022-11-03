В Госдуму повторно внесли законопроект об отчислениях от азартных игр

14:37, 03 ноября 2022, ПАИ

Комитет Госдумы по спорту внес новую редакцию законопроекта об отчислениях от азартных игр, предлагающий их увеличение и перераспределение средств на развитие массового спорта, сообщает пресс-служба комитета.

Проектом предлагается увеличение целевых отчислений от азартных игр — в 2023-2024 годах — 1,5 % от квартальной выручки, в 2025-2027 — 1,7 %, в 2028-2029 — 1,8 %, а с 2030 года — 2 %, передает «Прайм».

«Предлагаем улучшить принцип распределения средств от азартных игр и помимо детского и профессионального добавить туда массовый спорт», — также приводит пресс-служба комитета слова его председателя Дмитрия Свищева.

На детско-юношеский и массовый спорт направляется 30 % от общего объема целевых отчислений от азартных игр (при этом на детско-юношеский спорт не менее 20 %), а на развитие профессионального спорта — 70 % от общего объема отчислений, также сообщили в комитете.