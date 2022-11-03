Количество волонтеров увеличилось в Псковской области

15:07, 03 ноября 2022, ПАИ

Количество жителей Псковской области, которые занимаются волонтерской деятельностью, возросло по сравнению с прошлым годом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

По данным выборочных обследований рабочей силы в Псковской области, во II квартале 2022 года волонтерской деятельностью занимались 24,6 тысячи человек, что на 4,3 тысячи больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Традиционно в добровольчество вовлечены городские жители - 74,3 % от общего их числа. Во II квартале 2022 года преобладали волонтеры-женщины, их доля составила 63,8 % (во II квартале 2021 года - 65,4 %). Средний возраст участников волонтерского движения во II квартале 2022 года составил 48 лет.

Они оказывали помощь пожилым людям, детям и инвалидам более половины (52,4 %) волонтеров (во II квартале 2021 года - 45 %). Также волонтеры помогали животным (18,7 % против 12,8 %), принимали участие в благоустройстве и уборке от мусора населенных пунктов (6,5% против 19,3%).

Еженедельно занимаются волонтерской деятельностью 49,2 % респондентов-волонтеров, 14,2 % – ежемесячно, один или несколько раз в год – 36,6 %. Абсолютное большинство волонтеров (98,4 %) действовали в интересах домашних хозяйств, добавили статистики.