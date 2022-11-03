Дом причта на Коммунальной в Пскове передан в собственность приходу храма

15:22, 03 ноября 2022, ПАИ

Безвозмездную передачу в собственность православного прихода храма Святых Жен Мироносиц Дома причта и земельного участка на Коммунальной, 13 одобрила Псковская гордума 3 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Сейчас в здании проходят занятия воскресной школы, репетиции хора, работают кружки, размещается ризница храма.

Также сегодня на сессии был утвержден отчет об исполнении бюджета города Пскова за 1 полугодие 2022 года. В целом плановые назначения по доходам бюджета увеличились на 309,4 млн рублей. При этом доходы бюджета города исполнены на 35,8% от запланированных годовых назначений и составили более 3 млрд рублей.



Кроме того, депутаты обсудили вопрос об установлении границ территорий, на которых работают ТОСы «Олега Кошевого, 19», «Шестака, 10», «Улица Калинина, д. 11», «Западная, 21», «VIP-персоны» и «Яна Фабрициуса, 2/17». Проекты соответствующих решений ПГД были подготовлены на основании обращений инициативных групп граждан.



Депутаты поддержали и предложенные администрацией города изменения нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения МП Пскова «Горводоканал». Изменения предложены по ряду параметров: по двум видам загрязняющих веществ они ужесточаются для потребителей, по трем - смягчаются.



Всего в ходе очередной сессии Псковской городской Думы депутаты рассмотрели около 70 вопросов.