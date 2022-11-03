Историческое решение: в Пскове изменили систему управления муниципалитетом

16:32, 03 ноября 2022, ПАИ

3 ноября в Городском культурном центре прошла четвертая сессия Псковской городской Думы. Депутаты выбрали главу Пскова, внесли изменения в бюджет текущего года, согласовали безвозмездную передачу в собственность православного прихода храма Святых Жен Мироносиц Дома причта. Подробности — в репортаже ПАИ.

Не словом, а делом

«Думаю, решение, которое мы сегодня примем, можно смело называть историческим», - сказал, открывая сессию, председатель Думы Александр Гончаренко.

Первым и главным вопросом этого заседания стал вопрос об избрании главы Пскова. На конкурс были представлены две кандидатуры, напомнила председатель конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы Пскова Наталья Мельникова. По итогам оценки документов и собеседования один кандидат - глава администрации Пскова Борис Елкин - набрал максимальное количество баллов - 33, а второй - первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко - 28 баллов.

Перед началом голосования депутаты высказали свое мнение о кандидатах.

«Оба кандидата достойны и набрали проходной балл, - отметила депутат Галина Неваленная. - Но так как по роду деятельности мне приходится больше общаться с Борисом Елкиным, выскажу свое мнение о работе с ним. Мне, как депутату, приходилось работать с ним, было несколько выездов, и избирателям понравилось, что Борис Андреевич вдумчиво и без чиновничьих амбиций обсуждает проблемные вопросы. Как руководитель учреждения здравоохранения, отмечу, что он откликается на наши просьбы, будь то вопросы обеспечения жильем сотрудников или их поощрения».

Депутат Татьяна Пасман пожелала кандидатам вести конструктивную работу и с оппозицией, «чтобы не происходило ущемление ее прав».

Поддержала кандидатуру Бориса Елкина и депутат Марина Борисенкова. Она отметила, что за время его работы на посту главы администрации были решены такие вопросы, которые позволили сделать город более комфортным для маломобильных граждан.

«Я верю не словам, а делам, - озвучил свое мнение депутат Григорий Стороненков. - Когда Борис Елкин заступал на пост, я спросил его про станцию умягчения воды и он пообещал решить вопрос. Сегодня я констатирую тот факт, что проект уже есть и средства на станцию выделены. Вот они — дела».

Новые свершения

Депутаты поинтересовались, а какой вклад в развитие города внес Святослав Колинко.

Заместитель главы Псковского района напомнил, что в 2018 году работал советником главы Пскова, тогда им был Александр Братчиков. «Хоть это и было не долго, но проблемы городские я знаю, да и наш Псковский район тесно взаимодействует с городом, границы между ними совсем стерлись, потому решаем общие проблемы», - отметил он.

Святослав Колинко также рассказал, как видит дальнейшее развитие Пскова. Среди приоритетных направлений он назвал необходимость развивать промышленность, проводить модернизацию коммунальной инфраструктуры, строить еще один мост, работать над тем, чтобы молодежь не уезжала.

В свою очередь Борис Елкин отметил, что большой объем работ уже сделан, в том числе и предыдущей администрацией, и «нас ждут новые вызовы и свершения».

При этом он отметил, что проблемы есть, в том числе в сфере образования: дети до сих пор учатся во вторую смену. Но ситуация решается совместно с правительством региона и при поддержке федерального центра – в городе строятся новые учреждения среднего и дошкольного образования.

По словам Бориса Елкина, много сделано в плане ремонта дорог и формирования комфортной городской среды. Надо продолжать этим заниматься, считает он, акцентировав внимание на городских дворах.

«Особое внимание мы должны уделять нашей молодежи, - сказал Борис Елкин. - Мы обязаны сделать так, чтобы не было ее оттока в крупные города, и даже если это случится, чтобы возвращались к нам работать, потому что квалифицированных кадров городу не хватает».

Он призвал продолжать строить спортивные объекты, заниматься модернизацией коммунальной инфраструктуры, развивать туризм.

После выступления кандидатов к своей работе приступила комиссия для тайного голосования, председателем которой была избрана депутат Наталья Юрченко. Она же и озвучила результаты голосования. За Бориса Елкина отдали свой голос 23 депутата, за Вячеслава Колинко никто не проголосовал.

Александр Гончаренко поздравил Бориса Елкина с победой и вручил ему копию решения о его избрании. Вновь избранный глава города поблагодарил депутатов за оказанное доверие. «На самом деле с кем-то в прошлом созыве мы уже работали, с другими начали - в этом, - сказал он. - Надеюсь, наше взаимодействие на ближайшие 5 лет останется таким же тесным. Впереди нас ждут новые свершения на благо горожан».

Дела городские

Все остальные вопросы, включенные в повестку дня, депутаты приняли довольно быстро. До этого народные избранники основательно проработали их на комитетах и дополнительных выступлений или пояснений не потребовалось. Исключением стали два вопроса. Один касался безвозмездной передачи в собственность православного прихода храма Святых Жен Мироносиц Дома причта, который находится на территории церкви. Депутат Татьяна Пасман поинтересовалась, что сейчас находится в здании. Присутствующая на заседании прихожанка храма рассказала, что в нем расположена воскресная школа, кружки для детей и взрослых, проходят занятия местного хора. Эту деятельность приход намерен развивать и дальше.

Второй вопрос затрагивал особенности командировки муниципальных служащих на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Данный законопроект разработан в соответствии с указом президента. Однако депутаты попросили пояснить, что значит «нерегулируемые расходы», которые фигурируют в проекте.

«Пока на этих территориях не все просто, могут возникнуть расходы, которые трудно предусмотреть», - пояснил представитель юридической службы Думы.

«Надо понимать, что обстановка там тяжелая. Не все можно рассказать и показать. Надо этот элемент внезапности и закрытости учитывать», - поддержал его Александр Гончаренко, добавив, что там элементарно может не оказаться кассового аппарата или интернета, поэтому отчетность будет несколько иной. В итоге оба вопроса депутаты приняли.

Также в рамках сессии депутаты утвердили нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения Горводоканала, льготы по земельному налогу организациям отрасли информационных технологий и налоговые льготы по земельному налогу инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Пскова, границы новых территориальных общественных самоуправлений, дали согласие учреждениям образования сдавать в аренду помещения физлицам, предпринимателям и организациям, которые проводят разного рода занятия с детьми.

«Сегодняшняя сессия знаменательна тем, что на ней был избран глава города Пскова, - подводя итоги сессии, подчеркнул Александр Гончаренко. - Депутаты очень серьезно готовились к этому мероприятию, контролировали ход работы конкурсной комиссии. В целом все прошло организованно, в установленные сроки, и сегодня Дума подвела черту под этим процессом. Мы практически единогласно избрали Бориса Андреевича Елкина, которому с сегодняшнего дня предстоит открыть новую страницу в истории Пскова, перестраивать работу не только администрации города, но и главы города, потому что возложенные сегодня на него функции значительно расширяют его сферу деятельности. Но человек он опытный, и городская Дума не перестанет участвовать в этом процессе совместно с главой Пскова».