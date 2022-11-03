«Машинами возят мусор»: псковичи захламляют площадку на улице Яна Райниса

17:08, 03 ноября 2022, ПАИ

Площадка на улице Яна Райниса, 20 постоянно переполняется мусором, хотя вывоз отходов осуществляется ежедневно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Экопром».

По мнению представителей «Экопрома», быстрое скопление отходов происходит из-за того, что площадка является проездной и многие выбрасывают свой мусор именно сюда.

Сразу после уборки контейнерной площадки подъехал автомобиль, и несколько человек приступили к выгрузке отходов. «Машинами возят мусор», - написал в рабочем чате водитель ломовоза.

Подобные ситуации - не редкость на данной площадке. В связи с этим в компании напомнили: если необходимо вывезти большой объем мусора, можно обратиться в центр обслуживания клиентов «Экопрома» по адресу: г. Псков, ул. Льва Толстого, 1 или по телефону +7(8112) 20-19-21.

«Вас соединят с менеджером, который поможет с заключением договора, выбором контейнера, организует и проконтролирует вывоз мусора», - отметили в компании. Также можно получить консультацию, написав на официальную почту «Экопрома»: ro_pskov@mehuborka.ru или в сообщество в ВК vk.com/mehpskov.