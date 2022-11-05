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Происшествия

Печерянин на 7 с половиной лет лишился свободы за торговлю наркотиками

За незаконный оборот наркотических средств осужден житель города Печоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Суд установил, что мужчина попытался незаконно сбыть наркотики и психотропные вещества в интернете в особо крупном и значительном размерах путем размещения «закладок».

Дело рассмотрено в особом порядке, мужчина признан виновным. Ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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