Печерянин на 7 с половиной лет лишился свободы за торговлю наркотиками

16:54, 03 ноября 2022, ПАИ

За незаконный оборот наркотических средств осужден житель города Печоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд установил, что мужчина попытался незаконно сбыть наркотики и психотропные вещества в интернете в особо крупном и значительном размерах путем размещения «закладок».

Дело рассмотрено в особом порядке, мужчина признан виновным. Ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.