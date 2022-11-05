Губернатор оценил работу электронной системы псковских судебных приставов

17:02, 03 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил региональное управление Федеральной службы судебных приставов России (УФССП), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Он поздравил руководителя и коллектив управления с прошедшим профессиональным праздником и вручил почетную грамоту губернатора за профессионализм и заслуги в укреплении законности и защите прав граждан. «На сотрудниках управления лежит серьезная нагрузка — в этом году на исполнении находилось около 600 тысяч дел. Почти 2,5 млрд рублей уже перечислено получателям, а бюджет региона пополнился почти на 400 млн рублей. Это существенная сумма, которая идет на развитие региона и, в том числе, на оказание различных мер поддержки», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил коллектив УФССП области за постоянную и оперативную работу с гражданами в Центре поддержки семей мобилизованных Псковской области. На сегодня приостановлено 2,2 тысячи исполнительных производств в отношении военнослужащих.

В ходе визита Михаил Ведерников оценил работу системы электронного взаимодействия приставов с судами общей юрисдикции и судебными участками мировых судей. Коллектив УФССП поблагодарил главу региона за поддержку в организации этой работы, что позволило в несколько раз сократить время регистрации исполнительных документов и серьезно снизило нагрузку на специалистов. Сейчас регистрация документа занимает всего несколько секунд. Тем не менее губернатор отметил серьезную нагрузку пристава-исполнителя, в производстве которого одновременно находится около 4 тысяч дел.

Также в этом году Управление ФССП по Псковской области стало одной из двух пилотных площадок по внедрению искусственного интеллекта для приема и обработки телефонных звонков.

«Ранее проблема дозвониться до специалиста стояла очень остро. Теперь новая система в сутки обрабатывает до 350 телефонных звонков, операторы — еще около 150 обращений», - проинформировал губернатора главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников.

Михаил Ведерников также посетил тренировку бойцов отряда специального назначения, где речь зашла о физической подготовке специалистов силового блока. Глава региона поручил передать управлению воркаут-площадку для занятий.

В неформальной обстановке, за чашкой чая, губернатор пообщался с сотрудницами ведомства — родственниками участников СВО на Украине.