Во время ремонта улицы Яна Фабрициуса дорожники нашли интересные артефакты

17:45, 03 ноября 2022, ПАИ

Интересный артефакт обнаружили дорожные рабочие в ходе капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса. О необычной их находке сообщил в Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин. Во время разборки основания дороги на глубине примерно 2 метров рабочие наткнулись на идеально сохранившиеся стеклянные бутылки. Судя по надписи, это тара из-под пива, произведенного в немецкой пивоварне в Дортмунде. Среди находок также есть предположительно полный флакон одеколона.

«Вот такое эхо Великой Отечественной войны в Пскове. Это уже не первая военная находка на этом объекте. Дорожники шутят, что пора создавать музей капремонта улицы Яна Фабрициуса», - написал в микроблоге Борис Елкин.

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