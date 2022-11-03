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Происшествия

Псковичка решила обмануть всех и украла деньги сама у себя

Первый заместитель прокурора города Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении жительницы Пскова, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Следствие установило, что псковичка решила заявить о своём банкротстве с целью списания с себя долгов по кредитам.

Женщина надела маску и через банкомат сняла со своей карты 100 тысяч рублей, после чего заявила в полицию  о том, что потеряла карту и у неё похитили деньги с карты. По заявлению «потерпевшей» сотрудниками полиции проведена проверка и установлено, что деньги с карты сняла сама заявительница.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 306 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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