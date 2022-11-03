Псковский облсовпроф выплачивает материальную помощь мобилизованным

19:16, 03 ноября 2022, ПАИ

Псковский областной совет профсоюзов оказывает материальную поддержку членам профсоюзов, призванным в рамках частичной мобилизации, сообщил председатель облсовпрофа Игорь Иванов в программе «Первый на седьмом» в эфире радиостанции «7 НЕБО».

«Принято постановление президиума Псковского облсовпрофа, в соответствии с которым всем мобилизованным членам профсоюза мы выплачиваем единовременную материальную помощь, — сказал Игорь Иванов. — Конечно, не такую большую и серьёзную, как региональная, а в размере 4 тысяч рублей. Но это то, что мы можем сделать сегодня. Для профсоюзов эта сумма существенная, потому что многие члены организации с разных предприятий попали под частичную мобилизацию».

Также Игорь Иванов подчеркнул, что мобилизованным членам профсоюзов и их семьям оказывают юридическую помощь. «Мы смотрим, чтобы соблюдался закон, чтобы военкоматы не забирали последнего учителя либо человека, который не подлежит мобилизации, в том числе потому, что он как специалист крайне необходим для работы того или иного предприятия», — отметил руководитель регионального профобъединения.

Полную версию интервью с Игорем Ивановым смотрите в паблике радиостанции «7 НЕБО» в соцсети «ВКонтакте».