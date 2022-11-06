Псковский губернатор рассказал, почему нет указа президента об отмене частичной мобилизации

13:07, 06 ноября 2022, ПАИ

Главная новость уходящей недели: Псковская область полностью выполнила полученное мобилизационное задание. Об этом в еженедельном обращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Мероприятия частичной мобилизации прекращены. В том числе это касается призыва пребывающих в запасе граждан, подготовки и вручения повесток.

В дальнейшем вооружённые силы, выполняющие задачи СВО, будут комплектоваться за счёт добровольцев и контрактников.

«Тема чувствительная и волнует многих. Поэтому остановлюсь на ней подробнее. Некоторые уточняли, был ли опубликован соответствующий закон о прекращении мобилизационных мероприятий. ГПУ администрации президента однозначно считает, что он не нужен. Достаточно самого факта выполнения мобилизационного задания, чтобы призыв закончился. Тонкость вот в чём. Юридически частичную мобилизацию можно полностью завершить только указом о демобилизации, то есть возвращением всех бойцов домой. Об этом пока говорить рано. Срок службы мобилизованных — до завершения спецоперации. Тем не менее во всём, что касается призыва пребывающих в запасе, частичная мобилизация завершена. Об этом прямо сказал президент», — пояснил глава региона.

Осенний призыв на срочную службу продолжается в плановом режиме, добавил Михаил Ведерников. Но при этом срочники в зону проведения СВО направляться не будут — ни для выполнения задач операции, ни для прохождения службы в частях на территории четырёх новых субъектов.

«Завершая тему, несколько слов скажу о единовременных выплатах мобилизованным. Подавляющему большинству средства давно переведены. Если кому-то деньги не пришли, скорее всего, была допущена ошибка при заполнении личных данных при подаче документов в военкомат. Обращайтесь в органы соцзащиты, пишите мне лично — индивидуально разберёмся и оперативно выплатим.

Наконец, некоторые жаловались, что есть сложности с переводом средств домой, в основном из-за проблем со связью уже там, на месте. Мы эту тему уже разбирали в одном из выпусков, но я ещё раз на ней остановлюсь, потому что аналогичные трудности будут и с переводом зарплаты. Обращайтесь в центр помощи мобилизованным. Там помогут оформить несколько карт, завязанных на единый банковский счёт, — такой услугой уже воспользовались многие семьи», — рекомендовал губернатор.