В Пушкиногорском районе завершился приём кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета
Завершилось выдвижение кандидатов на досрочные выборы главы Пушкиногорского района. Об этом сообщили в ТИК.
Для участия в избирательной кампании выдвинулось пять кандидатов:
- Дмитрий Волконский, самовыдвижение;
- Игорь Романов, «Партия Роста»;
- Оксана Филиппова, «Единая Россия»;
- Андрей Маковский, «Новые люди»;
- Александр Коваленко, ЛДПР.
В настоящее время территориальная избирательная комиссия проводит проверки предоставленных кандидатами документов по разным направлениям: на наличие двойного гражданства, судимости и т. д.
У кандидатов есть время в срок до 14 ноября 2022 года предоставить документы на регистрацию.
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