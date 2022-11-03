Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пушкиногорском районе завершился приём кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета

Завершилось выдвижение кандидатов на досрочные выборы главы Пушкиногорского района. Об этом сообщили в ТИК.

Для участия в избирательной кампании выдвинулось пять кандидатов:

  • Дмитрий Волконский, самовыдвижение;
  • Игорь Романов, «Партия Роста»;
  • Оксана Филиппова, «Единая Россия»;
  • Андрей Маковский, «Новые люди»;
  • Александр Коваленко, ЛДПР.

В настоящее время территориальная избирательная комиссия проводит проверки предоставленных кандидатами документов по разным направлениям: на наличие двойного гражданства, судимости и т. д.

У кандидатов есть время в срок до 14 ноября 2022 года предоставить документы на регистрацию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

03 ноября 2022

Игорь Иванов: Профсоюзы доказали свою эффективность и состоятельность
03 ноября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ В Пскове 3 ноября прошёл традиционный субботник
03 ноября 2022

Во время ремонта улицы Яна Фабрициуса дорожники нашли интересные артефакты
03 ноября 2022

Псковский губернатор вышел на субботник в предпраздничный день
03 ноября 2022

Более 100 вылетов совершила санавиация в Псковской области за год
03 ноября 2022

Еще два кандидата выдвинуты на пост главы Пушкиногорского района
03 ноября 2022

«Машинами возят мусор»: псковичи захламляют площадку на улице Яна Райниса
03 ноября 2022

Псковские роженицы стали меньше жаловаться на медиков

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...