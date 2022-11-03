В Пушкиногорском районе завершился приём кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета

22:00, 03 ноября 2022, ПАИ

Завершилось выдвижение кандидатов на досрочные выборы главы Пушкиногорского района. Об этом сообщили в ТИК.

Для участия в избирательной кампании выдвинулось пять кандидатов:

Дмитрий Волконский, самовыдвижение;

Игорь Романов, «Партия Роста»;

Оксана Филиппова, «Единая Россия»;

Андрей Маковский, «Новые люди»;

Александр Коваленко, ЛДПР.

В настоящее время территориальная избирательная комиссия проводит проверки предоставленных кандидатами документов по разным направлениям: на наличие двойного гражданства, судимости и т. д.

У кандидатов есть время в срок до 14 ноября 2022 года предоставить документы на регистрацию.