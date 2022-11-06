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Общество

Губернатор Псковской области призвал выходить на субботники

Субботники проходят по всей Псковской области. Фото Андрея Степанова

По традиции весной и осенью в Псковской области проходят месячники благоустройства. В этом году в более чем тысяче субботников приняли участие порядка 23 тысяч человек: коллективы организаций и предприятий, управляющие компании и общественники. За вывоз мусора отвечал «Экопром». В новом еженедельном видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил участников. 

«Хочу каждому сказать искренние слова благодарности! За последние годы многое было сделано, чтобы вся наша Псковская область была чище и комфортнее. Результаты видны невооружённым глазом, их отмечают и жители, и гости региона. Но в этом заслуга не только коммунальных служб, а всех жителей Псковской области, кто ответственно относится к окружающей среде.

Сам тоже принял участие в субботнике, который провели сотрудники правительства области и администрации города Пскова: мы привели в порядок территорию Ботанического сада. Вы тоже можете успеть принять участие в субботниках — до конца года пройдёт ещё порядка 180 мероприятий. Информацию можно уточнить в администрации вашего муниципального образования. Важен даже небольшой вклад каждого человека в доброе дело. Важна каждая убранная, а лучше неброшенная бумажка. Берегите себя и нашу прекрасную область!» — призвал глава региона.

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