Губернатор Псковской области провёл заседание региональной антитеррористической комиссии

00:10, 04 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл заседание региональной антитеррористической комиссии. Об этом он пишет в собственном Telegram-канале.

«В том числе мы заслушали доклад Псковского линейного отдела МВД России по транспорту о безопасности транспортной инфраструктуры региона. Замечания у полиции есть, и существенные. В основном они касаются железнодорожных объектов. В этой части вместе с РЖД необходимо оперативно провести достаточно серьёзную работу по устранению всех недочётов. Сейчас ведём работу по перераспределению средств на эти цели», — сообщил глава региона.

Незначительных корректировок требует и работа аэропорта, но все основные системы там функционируют исправно и на необходимом уровне.

«Обеспечение безопасности в настоящий момент наша приоритетная задача. Делаем всё, чтобы инфраструктура была полностью защищена», — добавил Михаил Ведерников.