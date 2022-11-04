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Общество

Профсоюзы контролируют сохранение работодателями рабочих мест за мобилизованными сотрудниками

Сохранение рабочего места за мобилизованным гражданином — инициатива, исходящая в том числе и от профсоюзов, впервые она прозвучала на заседании внеочередного генсовета ФНПР, рассказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в эфире программы «Первый на седьмом» на радиостанции «7 НЕБО».

«Понятно, что это не простой вопрос для работодателей, поэтому мы фиксируем увеличение предложений о временной занятости, о работе вахтовым методом. У нас достаточно много мобилизованных молодых людей, которые работали на Горводоканале, в Псковских теплосетях, на других предприятиях жизнеобеспечения. Теперь  необходимо, чтобы их кто-то на время заместил и потом они могли вернуться на прежнее рабочее место», - отметил Игорь Иванов.

Он обратил внимание, что профсоюзы со свой стороны держат на контроле соблюдение этой нормы трудового законодательства.

Полную версию интервью с Игорем Ивановым смотрите в паблике радиостанции «7 НЕБО» Вконтакте.

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