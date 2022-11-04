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Общество

День народного единства празднуют сегодня в России

День воинской славы России — День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установили в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и он приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери. Об этом пишет портал calend.ru.

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трёх чтениях поправки в федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня народного единства.

В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941).

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени на Руси — периода со смерти царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русский престол взошёл первый из династии Романовых.

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