Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём народного единства

09:33, 04 ноября 2022, ПАИ

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С Днём народного единства поздравил псковичей губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«На территории нашей необъятной страны живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Нас объединяют общая история и ценности: любовь к своей семье и Родине, уважение к старшим, забота о детях, стремление созидать и защищать свои интересы. Но главное — все мы воспитаны на одних и тех же исторических примерах мужества, патриотизма и гражданского единства, а значит, являемся продолжателями общих традиций», — говорится в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что эта основа позволяет справляться со всеми вызовами истории, плечом к плечу защищать государственную целостность и независимость.

Михаил Ведерников также отметил, что четыре века назад победа народного ополчения над польскими захватчиками стала толчком для укрепления российской государственности и национального самосознания. «Уверен, так будет и сегодня, когда жители всех регионов страны, разных национальностей и веры одержат победу над врагом, бросившим вызов нашим идеалам и ценностям. Вместе мы решим любые, самые сложные задачи во имя укрепления и процветания нашей любимой России», — добавил он.

«Желаю всем гражданам нашей страны здоровья, успехов, счастья и благополучия!» — заключил губернатор.