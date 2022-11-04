Члены профсоюзов могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь

09:50, 04 ноября 2022, ПАИ

На бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать члены профсоюзов. Об этом сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в эфире программы «Первый на седьмом» на радиостанции «7 НЕБО».

«Бесплатная юридическая помощь гарантирована для членов профсоюзов», — отметил он.

По его словам, если раньше профсоюзы делали акцент на оказании юридической помощи только при нарушении Трудового кодекса, сейчас они оказывают консультационную поддержку и в других сферах. Успешность исковых заявлений в судах с участием профсоюзов составляет 90 %, подчеркнул председатель облсовпрофа.

«Есть определённый штат юристов, которые дают консультации по земельному, семейному законодательству и другим вопросам. Если не справляемся, заключаем договоры со специалистами, которые сопровождают членов профсоюзов. Это большой мотивационный фактор для увеличения нашей членской базы», — сказал Игорь Иванов.

Он также добавил, что количество членов отраслевых профсоюзных организаций в Псковской области многие годы сохраняется на высоком уровне, однако отметил, что существует большое количество вакансий в сферах жизнеобеспечения, образования и здравоохранения — в отраслях, где традиционно крепки профсоюзы. «Если эти вакансии заместить, то членская база существенно бы выросла», — уточнил председатель.

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