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Общество

Члены профсоюзов могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь

На бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать члены профсоюзов. Об этом сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в эфире программы «Первый на седьмом» на радиостанции «7 НЕБО».

«Бесплатная юридическая помощь гарантирована для членов профсоюзов», — отметил он.

По его словам, если раньше профсоюзы делали акцент на оказании юридической помощи только при нарушении Трудового кодекса, сейчас они оказывают консультационную поддержку и в других сферах. Успешность исковых заявлений в судах с участием профсоюзов составляет 90 %, подчеркнул председатель облсовпрофа.

«Есть определённый штат юристов, которые дают консультации по земельному, семейному законодательству и другим вопросам. Если не справляемся, заключаем договоры со специалистами, которые сопровождают членов профсоюзов. Это большой мотивационный фактор для увеличения нашей членской базы», — сказал Игорь Иванов.

Он также добавил, что количество членов отраслевых профсоюзных организаций в Псковской области многие годы сохраняется на высоком уровне, однако отметил, что существует большое количество вакансий в сферах жизнеобеспечения, образования и здравоохранения — в отраслях, где традиционно крепки профсоюзы. «Если эти вакансии заместить, то членская база существенно бы выросла», — уточнил председатель.

Полную версию интервью с Игорем Ивановым смотрите в паблике радиостанции «7 НЕБО» в соцсети «ВКонтакте».

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