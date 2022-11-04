Южная Корея подняла в воздух истребители из-за 180 военных самолётов КНДР

10:32, 04 ноября 2022, ПАИ

Южная Корея подняла в воздух истребители после того, как определила «приведение в движение» более 180 северокорейских военных самолётов, передаёт РИА Новости со ссылкой на агентство «Рёнхап».

«Южная Корея зафиксировала приведение в движение более 180 северокорейских военных самолётов и отреагировала отправкой истребителей-невидимок», — говорится в сообщении.

Сеул поднял в воздух около 80 истребителей после обнаружения более 100 северокорейских самолётов в воздушном пространстве КНДР, уточняет агентство.