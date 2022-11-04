Эксперт рассказал о случаях, когда работодателя нужно защитить от работника
Профсоюзы всё реже сталкиваются с недоверием со стороны работодателей. Об этом сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в эфире программы «Первый на седьмом» на радиостанции «7 НЕБО».
«Мы с нашим опытом и системой работы готовы помочь, направить работодателя. Есть федеральное отраслевое соглашение в каждой сфере, которое работодатель должен исполнять, даже если на предприятии нет профсоюза. Если работодатель не имеет опыта, он может сделать много ошибок, что будет на его ответственности», — рассказал руководитель регионального профобъединения.
Он также отметил, что никто лучше профсоюзов не поможет в сфере охраны труда или соблюдения исполнения нормативных-правовых актов о трудоустройстве. Кроме того, по его словам, есть случаи, когда и работодателя нужно защитить от работника.
«Профсоюзы не враги, а помощники работодателя», — заверил Игорь Иванов.
Полную версию интервью с Игорем Ивановым смотрите в паблике радиостанции «7 НЕБО» в соцсети «ВКонтакте».
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