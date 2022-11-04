Александр Котов: Способность сплотиться и победить не раз помогала нам во времена испытаний

12:01, 04 ноября 2022, ПАИ

С Днём народного единства поздравил жителей Псковской области председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

По его словам, этот праздник — дань уважения славному прошлому нашей страны и символ веры в завтрашний день. «На территории России проживает более 190 народов, у нас могут отличаться традиции и уклад жизни, у нас разные национальные костюмы и языки, но это не мешает нам, сохраняя самобытность, жить в согласии, иметь общие ценности, осознавать себя единым народом с общей исторической судьбой и общим будущим», — отметил Александр Котов.

«Все самые высокие достижения и блестящие победы в истории России связаны с народным единением. Искренняя дружба, бережное отношение к нашему общему дому — нашей стране и нашему региону, способность в критической ситуации сплотиться, выстоять и победить не раз помогали нам во времена испытаний», — говорится в сообщении.

Александр Котов также подчеркнул, что настоящее народное единство необходимо и сейчас; вместе мы несём ответственность за судьбу государства, защищаем его целостность, отстаиваем интересы.

«Наша сила и правда — в единстве! Мира и процветания нашему Отечеству! Здоровья, счастья и добра вам и вашим близким!», — подытожил председатель областного Собрания депутатов.