Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 5 ноября

12:11, 04 ноября 2022, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области завтра, 5 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Будет дуть ветер юго-восточных и южных направлений: ночью — со скоростью от 0 до 5 метров в секунду, днём — от 5 до 10 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -5 до 0 граусов, днём от -1 до +4 градусов. Атмосферное давление высокое.