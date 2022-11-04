Председатель Псковского облсовпрофа: Созидательной энергией мы сделаем страну процветающей

12:30, 04 ноября 2022, ПАИ

От имени профсоюзов Псковской области крепкого здоровья, благополучия, мира и гармонии, единства и согласия, стабильности, процветания и новых свершений во имя будущего нашей страны пожелал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Поздравление приурочено к Дню народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

«День народного единства — праздник, олицетворяющий единение русского народа со своим историческим прошлым и будущим», — отметил Игорь Иванов. Он подчеркнул, что в истории нашей страны немало примеров сплочённости и героизма нашего народа.

«Несмотря на различные вероисповедания и национальности, наш народ всегда чувствовал свои исторические корни, чтил память прошлых поколений, духовные ценности, культурное наследие. У нас одна земля с богатыми ресурсами и восхитительной природой, у нас одна великая Родина с великими традициями», — сказал председатель Псковского облсовпрофа.

Он также подчеркнул, что в этот день каждый верит, что трудолюбием, общей целью, созидательной энергией можно сделать страну процветающей и справиться с любыми вызовами и трудностями.