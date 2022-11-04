ФОТОФАКТ Огромная лужа на стоянке у Псковского онкодиспансера

12:47, 04 ноября 2022, ПАИ

Огромная лужа образовалась на стоянке у Псковского областного клинического онкологического диспансера на улице Вокзальной. Об этом сообщил подписчик группы «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Стоянка около онкологического центра», — подписал снимок автор.

Лужа могла образоваться из-за ранее выпавших обильных осадков. Напомним, что сегодня в Псковской области дождь не прогнозируется.