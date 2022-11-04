Инфекционист назвала приём лекарств причиной цирроза

13:11, 04 ноября 2022, ПАИ

Одной из функций печени является обеззараживание токсических веществ. С этой целью через орган проходят практически все лекарственные средства, которые принимает человек. О том, к каким последствиям может привести бесконтрольный приём лекарств, рассказала врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская.

По словам специалиста, на сегодняшний день большинство препаратов находятся для пациентов в свободном доступе. У каждого в доме есть аптечка и препараты от всех болезней.

«Вот только любители самолечения не учитывают многие важные факторы. Режим дозирования, одновременное принятие таблеток с другими препаратами или алкоголем — всё это отрицательно влияет на печень и сказывается на её работоспособности. Кроме того, в большей степени подвержены лекарственному поражению печени дети до трёх лет, женщины и люди пожилого возраста. Последние зачастую и вовсе не представляют жизни без лекарств», — подчеркнула Наталья Очинская, пишет издание «Газета.ру».

По словам инфекциониста, большое количество лекарств: антибиотики, противоглистные, противогрибковые, нестероидные противовоспалительные, статины, антидепрессанты, препараты железа, мочегонные средства и даже лекарственные травы — требуют при приёме пристального наблюдения со стороны врача.

«Основными клиническими признаками проблем с печенью, на которые стоит обращать внимание, являются слабость, тошнота, снижение аппетита, желтушность кожи и склер, возможное появление кожного зуда, тяжесть в правом подреберье, подъём температуры. При первых признаках поражения печени необходимо обращаться к врачу», — заключила специалист.