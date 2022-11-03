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Политика

Эксперт прокомментировал уход псковских профсоюзов из политической жизни

Профсоюзы не запрещают своим активистам принимать участие в политической жизни. Об этом напомнил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, отвечая на вопрос об уходе региональных профсоюзов из активной политической жизни, который задал ведущий Александр Машкарин в ходе программы «Первый на седьмом» в эфире радиостанции «7 НЕБО».

«Никому из профсоюзных активистов не запрещено принимать участие в избирательных кампаниях и участвовать в политической жизни», — заявил председатель облсовпрофа.

Он также отметил, что у профсоюзов налажен продуктивный и эффективный диалог с властью, есть представители в законодательных органах власти, соратники в органах исполнительной и муниципальной власти.

«Мы подкреплены федеральным законом о профсоюзах, их правах и гарантиях, а также соответствующими соглашениями с главами муниципальных образований. У нас есть свои механизмы и свой инструментарий, который мы используем. У нас очень много работы. Я сторонник того, чтобы нам не мешали — и мы мешать не будем», — подчеркнул Игорь Иванов.

Полную версию интервью с Игорем Ивановым смотрите в паблике радиостанции «7 НЕБО» в соцсети «ВКонтакте».

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