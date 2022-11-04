Мобилизованным в Псковской области подарили книги и шахматы

14:11, 04 ноября 2022, ПАИ

Одно из воинских подразделений в Псковской области, где проходят службу мобилизованные граждане России, посетил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

По его словам, мобилизованные размещаются в жилых комнатах по 4-6 человек, там есть отдельная душевая комната, туалет. Распорядок дня практически полностью посвящён изучению военного дела, в том числе изучению воинских уставов, оказанию медицинской помощи, восстановлению ранее полученных на военной службе навыков и практическому применению различного боевого оружия.

Дмитрий Шахов отметил, что занятия проходят как ночью, так и днём и реально приближены к боевой обстановке. Все военнослужащие обеспечены новым обмундированием в соответствии с погодными условиями и сезоном.

В холлах расположены телевизоры, а также есть постоянная связь с родными и родственниками. «Пока проходит боевое слаживание подразделений, к военнослужащим приезжают родные и близкие, которые своими глазами могут увидеть, как организованы быт и служба мобилизованных», — добавил уполномоченный по правам человека.

«Мы с большим удовольствием выполнили просьбу заместителя командира по политической части наполнить комнату информирования и досуга военнослужащих. Как установлено воинским уставом, в данной комнате должны быть настольные игры, технические средства военно-политической работы и, конечно, книги», — рассказал Дмитрий Шахов.

Вместе с директором регионального центра шахматного образования и спорта Валерием Гусевым они привезли и подарили от всего спортивного сообщества новые комплекты шахматного инвентаря.

«Конечно, без книг не может существовать ни одна комната досуга в армии, а тем более без книг, которые воспитывают любовь к Родине, уважение к её защитникам и гордость за их ратный труд. Поэтому лично от себя передаю в дар замкомандира подразделения для организации работы по повышению военно-политического уровня и морально-психологического состояния военнослужащих нашу новую уникальную книгу «Два дня Подвысокинской были», написанную участником Великой Отечественной войны генералом Яковом Тонконоговым», — сообщил Дмитрий Шахов.

По итогам посещения подразделения уполномоченный по правам человека и директор центра шахматного образования и спорта договорились продолжить сотрудничество, которое направлено на обеспечение прав военнослужащих, призванных по мобилизации.