В Псковской области нет умерших от коронавируса за последние сутки
18 человек выздоровело от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, всего — 122 960, сообщает официальный Telegram-канал региона.
За весь период пандемии в области было подтверждено 125 204 случая заражения коронавирусом, за сутки COVID-19 заболел 21 человек, при этом за этот период времени ни один человек не умер от коронавируса (всего с начала пандемии скончалось 1 937 человек).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков — 40948/6,
Великие Луки — 18197/1,
Бежаницкий район — 1607/0,
Великолукский район — 2843/0,
Гдовский район — 2250/2,
Дедовичский район — 3080/0,
Дновский район — 1019/0,
Красногородский район — 1128/0,
Куньинский район — 1065/0,
Локнянский район — 1207/0,
Невельский район — 5634/1,
Новоржевский район — 1348/1,
Новосокольнический район — 3305/1,
Опочецкий район — 3834/0,
Островский район — 6085/0,
Палкинский район — 1267/1,
Печорский район — 2971/4,
Плюсский район — 1972/3,
Порховский район — 4551/0,
Псковский район — 9698/0,
Пустошкинский район — 1578/0,
Пушкиногорский район — 1793/1,
Пыталовский район — 1922/0,
Себежский район — 2992/0,
Струго-Красненский район — 2118/0,
Усвятский район — 746/0.
Иногородние (с 30.12.2020) — 46.
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