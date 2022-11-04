В Псковской области нет умерших от коронавируса за последние сутки

14:31, 04 ноября 2022, ПАИ

18 человек выздоровело от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, всего — 122 960, сообщает официальный Telegram-канал региона.

За весь период пандемии в области было подтверждено 125 204 случая заражения коронавирусом, за сутки COVID-19 заболел 21 человек, при этом за этот период времени ни один человек не умер от коронавируса (всего с начала пандемии скончалось 1 937 человек).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков — 40948/6,

Великие Луки — 18197/1,

Бежаницкий район — 1607/0,

Великолукский район — 2843/0,

Гдовский район — 2250/2,

Дедовичский район — 3080/0,

Дновский район — 1019/0,

Красногородский район — 1128/0,

Куньинский район — 1065/0,

Локнянский район — 1207/0,

Невельский район — 5634/1,

Новоржевский район — 1348/1,

Новосокольнический район — 3305/1,

Опочецкий район — 3834/0,

Островский район — 6085/0,

Палкинский район — 1267/1,

Печорский район — 2971/4,

Плюсский район — 1972/3,

Порховский район — 4551/0,

Псковский район — 9698/0,

Пустошкинский район — 1578/0,

Пушкиногорский район — 1793/1,

Пыталовский район — 1922/0,

Себежский район — 2992/0,

Струго-Красненский район — 2118/0,

Усвятский район — 746/0.

Иногородние (с 30.12.2020) — 46.

