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Общество

Президент РФ подписал закон о мобилизации граждан с непогашенной судимостью

Закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления, подписал президент РФ Владимир Путин.

Тем же документом определены исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен, уточняет ТАСС в официальном Telegram-канале. 

Президент также подписал закон о статусе добровольческих формирований, которые содействуют Вооружённым силам РФ. На данных граждан теперь распространяется статус военнослужащих по контракту. 
 

 

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