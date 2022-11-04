Отмобилизовались. 87-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир сегодня

14:50, 04 ноября 2022, ПАИ

В России завершилась частичная мобилизация, но поддержка мобилизованных, членов их семей продолжается, как и помощь новым территориям России. Этому посвящён очередной выпуск программы «Псковский телеграм» сегодня, 4 ноября.

Кроме того, в выпуске: одна голова в Пскове — хорошо, а кое-где голову лучше и вовсе сменить; над чем до слёз смеялся один из ведущих «Псковского телеграма» Антон Сергеев; отчего на прошедшей неделе рейтингу негде было упасть.

«Псковский телеграм» — видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в телеграм-пространстве. Программа выходит каждую пятницу в 18:00 на портале ПАИ, а также в эфире телеканала «Первый Псковский» в 18:30. Бессменные ведущие проекта — Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.