Великолукский боксёр принял участие в пресс-конференции в ОАЭ

17:57, 04 ноября 2022, ПАИ

Участие в открытой пресс-конференции в Абу-Даби (ОАЭ) принял профессиональный боксёр из Академии единоборств РМК, чемпион WBO European и WBA Asia Мухаммад Шехов из Великих Лук. Мероприятие приурочено к главному поединку этого года — к бою за титул чемпиона мира по версии WBA. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

В бою примут участие Дмитрий Бивол из России и Хильберто Рамирес из Мексики.

Конференцию также посетили мировые звёзды и промоутеры. «Пресс-конференция мне очень понравилась: насыщенная программа и только позитивные эмоции! Я прилетел поддержать друга, верю и знаю, что Дмитрий победит, потому что он легендарный боксёр», — рассказал Мухаммад Шехов.