Замкомандующего Западным военным округом наградил отличившихся в СВО

18:13, 04 ноября 2022, ПАИ

Государственные награды военнослужащим, которые отличились при выполнении задач в ходе СВО на Украине, вручил заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Владимир Луговой. Соответствующее видео опубликовало в пятницу Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Среди наград, которые были вручены, — орден Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия: Георгиевский Крест IV степени, медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и медаль Жукова», — уточнили в военном ведомстве.

Владимир Луговой также поблагодарил военных за их вклад в общее дело и пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества, пишет ТАСС.