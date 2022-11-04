Замкомандующего Западным военным округом наградил отличившихся в СВО
Государственные награды военнослужащим, которые отличились при выполнении задач в ходе СВО на Украине, вручил заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Владимир Луговой. Соответствующее видео опубликовало в пятницу Минобороны РФ в Telegram-канале.
«Среди наград, которые были вручены, — орден Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия: Георгиевский Крест IV степени, медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и медаль Жукова», — уточнили в военном ведомстве.
Владимир Луговой также поблагодарил военных за их вклад в общее дело и пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества, пишет ТАСС.
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