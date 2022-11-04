В Новосокольниках прошёл благотворительный концерт в поддержку военнослужащих Псковской области
Сегодня, ноября, в Доме культуры имени Воровского в Новосокольниках состоялся благотворительный концерт «Мы вместе» в поддержку военнослужащих Псковской области. Об этом сообщили в редакции газеты «Новосокольнический край»
Солисты и коллективы представили новые яркие номера, а каждый зритель выступил в роли благотворителя.
Все средства будут переданы в региональный ресурсный центр добровольчества Псковской области.
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04 ноября 2022
В Новосокольниках прошёл благотворительный концерт в поддержку военнослужащих Псковской области