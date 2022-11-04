В Новосокольниках прошёл благотворительный концерт в поддержку военнослужащих Псковской области

18:48, 04 ноября 2022, ПАИ

Сегодня, ноября, в Доме культуры имени Воровского в Новосокольниках состоялся благотворительный концерт «Мы вместе» в поддержку военнослужащих Псковской области. Об этом сообщили в редакции газеты «Новосокольнический край»

Солисты и коллективы представили новые яркие номера, а каждый зритель выступил в роли благотворителя.

Все средства будут переданы в региональный ресурсный центр добровольчества Псковской области.