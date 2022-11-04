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В школах может появиться новый обязательный предмет

Предмет «история родного края» может войти в разряд обязательных. Фото Светланы Даниловой

Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать системными уроки истории родного края в школах во всех регионах страны, сообщает ТАСС.

С соответствующим предложением к главе государства в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России в пятницу обратился председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. Он пояснил, что согласно существующим законам решение о том, изучать ли историю региона, принимают работники школ. В некоторых регионах к этому подходят системно, а в некоторых — нет. «При этом не идёт речи о соотнесении истории родного края с историей нашей страны», — добавил Могилевский.

«Если получится принять такое решение — о преподавании региональной истории во всей России, то для каждого региона можно было бы вместе с Министерством просвещения, вместе с коллегами-историками сделать такие приложения к федеральному историко-культурному стандарту. В дальнейшем на их основе [можно] создать учебники и обеспечить таким образом и синхронизацию истории РФ по содержанию и по периодизации», — сказал Могилевский. Он пояснил, что подобный опыт разработки приложения к федеральному стандарту уже есть для коллег из Луганской Народной Республики (ЛНР). «Я надеюсь, что уже со следующего учебного года ребята там начнут учиться по новым учебникам», — добавил историк.

Президент в свою очередь согласился с Могилевским, отметив, что понимание истории страны должно начинаться с изучения истории семьи и места, где человек родился и вырос. «Я обязательно переговорю с [министром просвещения России] Сергей Сергеевичем Кравцовым, чтобы он с коллегами подумал, как это сделать в общем курсе истории, который у нас сейчас везде преподаётся», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что привлечь к продвижению изучения истории родного края можно краеведческие музеи, которые есть во многих населённых пунктах РФ. «Это недорого стоит, нужно соответствующее внимание с определённого уровня управления — и всё», — заключил он. 

 

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В школах может появиться новый обязательный предмет

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