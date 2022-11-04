В Печорах написали этнографический диктант
4 ноября, в День народного единства, в Музее истории города Печоры прошла акция «Большой этнографический диктант», сообщает корреспондент газеты «Печорская правда».
Глава городского поселения Печоры Юлия Четвергова, волонтёры районного штаба добровольчества и все желающие приняли участие в акции. Люди отвечали на вопросы об истории России, о её государственном устройстве и обычаях народов страны.
«Нам важно знать, какие народы живут в Российской Федерации. И участие в «Большом этнографическом диктанте» позволяет понять нашу Родину, воспитывает патриотизм и показывает многонациональность страны, особенности культуры каждого народа», — отметила Юлия Четвергова.
По итогам акции каждый участник получил специальный сертификат.
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